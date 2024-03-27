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Среда 27 марта

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Опасающаяся признаков старения Бледанс готова к новым пластическим операциям

Опасающаяся признаков старения Бледанс готова к новым пластическим операциям
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Эвелина Бледанс, известная актриса и телеведущая, призналась, что не хочет стареть. Ведущая готова на пластическую операцию, чтобы сохранить молодость.

Подходящий свет и правильный ракурс играют большую роль в ее восприятии собственной внешности Бледанс. Она отметила, что ощущает себя гораздо моложе своих 55 лет и следит за своим физическим состоянием.

Знаменитость открыто призналась, что видит изменения в своем внешнем облике и готова пройти процедуры омоложения перед своим юбилеем. Она подчеркнула важность заботы о здоровье и физическом состоянии, особенно с возрастом.

"Я еду на консультацию к врачу, потому что увидела, что мне не нравятся мои глаза, и надо срочно что-то сделать, причем прямо к своему дню рождения. Я готова на все — вплоть до того, чтобы лечь под нож. Дебильное состояние тех, кто находится в ожидании своего юбилея. Меня, похоже, зацепило", — цитирует Бледанс пресса.

Несмотря на желание сохранить молодость внешне, актриса признала, что важно также уделять внимание внутреннему самочувствию и здоровью. Самоконтроль и забота о себе — ключевые аспекты, которые помогают ей чувствовать себя прекрасно и энергично.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что за плечами Бледанс несколько пластических операций. Сейчас звезда все чаще красуется своей фигурой в микроблоге.

27 марта 2024, 12:33
Эвелина Бледанс. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
ТН звезды✓ Надежный источник

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