Дэвид Бекхэм подарил сломавшей ногу жене самокат-ходунки с корзиной для вина

Дэвид Бекхэм проявил свою заботу и внимание к своей жене, Виктории. Он сделал ей необычный и очень полезный подарок – медицинский самокат-ходунки.



Виктория поделилась этой новостью со своими подписчиками в блоге, опубликовав видео, на котором Дэвид помогает ей настроить высоту сиденья на новом транспортном средстве. Месяц назад дизайнер получила перелом ноги во время тренировки в спортзале и теперь вынуждена использовать лонгет-фиксатор и ходунки.



Виктория известна своей активностью и стойкостью. Несмотря на травму, она продолжает устраивать показы как дизайнер, посещать общественные мероприятия и тренироваться в пределах возможностей. Кроме того, она всегда предпочитает обувь на высоком каблуке, которая стала неотъемлемой частью ее стиля. Дэвид уверен, что самокат значительно облегчит повседневную жизнь Виктории. Кроме того, на самокате есть корзина на руле, в которую поместятся несколько бутылок вина.

Мягкая платформа на самокате предназначена для опирания на нее коленом, что позволяет избежать необходимости использовать костыли или переносить вес на больную ногу. Этот уникальный транспорт обошелся Бекхэму в 380 долларов.

В шутку Виктория отметила, что теперь у нее есть возможность позвонить в звонок на самокате, если она застрянет где-то в углу. Когда Дэвид закончил настройку самоката, он предложил Виктории даже попробовать выполнить трюки, подобные тем, что делают байкеры и скейтеры.

Виктория оценила внимание и заботу мужа, назвав его подарок лучшим из всех, которые он когда-либо ей делал. Этот жест Дэвида показывает, что даже в сложные моменты он готов поддержать и удивить свою любимую жену.