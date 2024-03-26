Не одинока: Агата Муцениеце показала нового партнера

Павел Прилучный занят семейным счастьем с другой, но его бывшая жена Агата Муцениеце времени зря не теряет. Знаменитость обнародовала кадры в социальной сети.

Пару лет назад российский артист, сыгравший в сериале "Мажор", променял красавицу-жену Агату Муцениеце на коллегу по цеху Мирославу Карпович. А когда любви не сложилось, он переключился на совсем молодую девушку Зепюр Брутян и сыграл с ней свадьбу.

Поначалу поклонники неодобрительно относились к тому, что Павел Прилучный отрекся от женщины, которая родила ему двоих детей. Однако вскоре Зепюр Брутян завоевала их доверие, когда впервые стала мамой. Так Павел Прилучный обзавелся третьим ребенком, а надежды Агаты Муцениеце рухнули — она долго надеялась на возвращение мужа в семью.

Регулярно на официальной страничке в соцсети Павел Прилучный показывает идиллию с молодой избранницей. Они проводят много времени вместе и регулярно занимаются спортом вдвоем, показывая процесс на камеру. Вероятно, Агата Муцениеце решила "ответить" на контент бывшего, раз устроила съемки в фитнес-клубе и показала нового партнера для занятий.

Им оказался некий Дмитрий — тренер, который составил звезде сериала "Закрытая школа" компанию в большом зале.

Разместив кадры с мужчиной, бывшая жена Павла Прилучного доказала, что не одинока, и находится в прекрасной форме.





Дмитрий проконсультировал актрису Агату Муцениеце и рассказал ей, как нужно качать пресс.

Знаменитость продемонстрировала на камеру живот, который скруглился во время подъема корпуса.

Новым контентом артистка заинтересовала поклонников, о чем они написали в ее аккаунте. А вот Павел Прилучный публичной реакции не оставил. Неужели Зепюр Брутян полностью оправдала его надежды и Агата Муцениеце не имеет ни малейшего шанса его вернуть?