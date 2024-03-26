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Вторник 26 марта

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Не одинока: Агата Муцениеце показала нового партнера

Не одинока: Агата Муцениеце показала нового партнера
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Павел Прилучный занят семейным счастьем с другой, но его бывшая жена Агата Муцениеце времени зря не теряет. Знаменитость обнародовала кадры в социальной сети.

Пару лет назад российский артист, сыгравший в сериале "Мажор", променял красавицу-жену Агату Муцениеце на коллегу по цеху Мирославу Карпович. А когда любви не сложилось, он переключился на совсем молодую девушку Зепюр Брутян и сыграл с ней свадьбу.

Фото: соцсети / @bugevuge

Поначалу поклонники неодобрительно относились к тому, что Павел Прилучный отрекся от женщины, которая родила ему двоих детей. Однако вскоре Зепюр Брутян завоевала их доверие, когда впервые стала мамой. Так Павел Прилучный обзавелся третьим ребенком, а надежды Агаты Муцениеце рухнули — она долго надеялась на возвращение мужа в семью.

Регулярно на официальной страничке в соцсети Павел Прилучный показывает идиллию с молодой избранницей. Они проводят много времени вместе и регулярно занимаются спортом вдвоем, показывая процесс на камеру. Вероятно, Агата Муцениеце решила "ответить" на контент бывшего, раз устроила съемки в фитнес-клубе и показала нового партнера для занятий.

Фото: соцсети / @agataagata

Им оказался некий Дмитрий — тренер, который составил звезде сериала "Закрытая школа" компанию в большом зале.

Фото: соцсети / @agataagata

Разместив кадры с мужчиной, бывшая жена Павла Прилучного доказала, что не одинока, и находится в прекрасной форме.

Фото: соцсети / @agataagata

Дмитрий проконсультировал актрису Агату Муцениеце и рассказал ей, как нужно качать пресс.

Фото: соцсети / @agataagata

Знаменитость продемонстрировала на камеру живот, который скруглился во время подъема корпуса.

Фото: соцсети / @agataagata

Новым контентом артистка заинтересовала поклонников, о чем они написали в ее аккаунте. А вот Павел Прилучный публичной реакции не оставил. Неужели Зепюр Брутян полностью оправдала его надежды и Агата Муцениеце не имеет ни малейшего шанса его вернуть?

26 марта 2024, 19:02
Фото: соцсети / @agataagata
Соцсети✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Все на одно лицо: каких женщин любит Прилучный

Зепюр Брутян. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Мирослава Карпович. Фото: Anna Salynskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Агата Муцениеце. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Никки Рид. Фото: IMAGO / Jeffrey Mayer / JTMPhotos / www.globallookpress.com

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