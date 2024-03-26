Младший сын Яны Рудковской просит другую мать: "Я тебя люблю! Приезжай!"

В сентябре 2020 года продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко отметили пополнение в семье. Звездная мама вынашивала ребенка не сама, но полюбила всем сердцем.

Детей нередко сравнивают с ангелочками, которые протягивают к взрослым маленькие ручки, чтобы обнять и утешить. Их ясные умы еще не подверглись испытаниям, которые делают лица хмурыми и создают иллюзию, будто чудес не бывает. Милые крохи смотрят на мир широко открытыми глазами, полными удивления. Немудрено, что Яна Рудковская обожает ребятишек — их заливистый смех звучит словно звон колокольчиков и придает жизненных сил.

Старшего наследника знаменитой блондинки и олимпийского чемпиона Евгения Плющенко публика знает по прозвищу Гном Гномыч, хотя в действительности он Александр. Когда мальчик немного подрос, звездные родители решили подарить ему братика. Так, 3 с половиной года назад в семье появился Арсений, которого выносила суррогатная мать.

Однако это не значит, что у ребенка всего две матери, включая фактическую, коей считается Яна Рудковская. Ведь еще на первом году жизни он прошел настоящее таинство крещения. Так у Арсения появилась еще и крестная мать — модельер Наталья Якимчик.

25 мая 2024 года этой известной в мире моды женщине исполнилось 40 лет. Конечно же, маленький Арсений не забыл поздравить ее с юбилеем. Продюсер Яна Рудковская сняла любимого сына на видео с букетом цветов. В кадре ребенок обращается к другой матери — имениннице, и просит ее чаще приезжать.

"С днем рождения, дорогая Наташа! Наташа, я тебя люблю! Чаще приезжай!" — заявил Арсений в своем послании для крестной.

Напомним, продюсер Яна Рудковская и ее муж Евгений Плющенко давно мечтают о рождении дочки. Поэтому не исключено, что в будущем у Александра и Арсения появится очаровательная сестренка.