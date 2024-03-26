"Не хочу, не люблю и не скучаю": многодетная жена Тарасова перечеркнула прошлое

В жизни супруги российского футболиста каждый день – это матч, в котором нет места тайм-аутам. Молодая мама четверых детей Анастасия Костенко выбирает собственный комфорт, не поддаваясь на провокации.



Дом спортсмена и красавицы-модели полон не только детским смехом. Вереница хлопот и забот не оставляет супружескую чету, которая к тому же умудряется снимать контент для поклонников. Анастасия Костенко после четвертых родов нуждается в качественном восстановлении, и Дмитрий Тарасов просто обязан это проконтролировать.

В последнее время многодетную маму одолели тягостные мысли. Чтобы абстрагироваться от них, она решила заглянуть в архив с фотографиями со своего дня рождения, который отмечала в прошлом году. Анастасия Костенко призналась, что на празднике была выпивка, однако отметила, что после того дня она перестала пить совсем.

Многодетная жена Тарасова перечеркнула нетрезвое прошлое, отметив, что горячительные напитки не приносят ей удовлетворения. "Не хочу, не люблю и не скучаю", — выдала Анастасия Костенко и добавила, что у нее непереносимость. Наверняка Дмитрий Тарасов поддерживает супругу. Как говорится, в здоровом теле — здоровый дух!

Итак, в следующий раз, когда Анастасия Костенко появится на трибунах, знайте, что она не просто жена футболиста. Это героиня своей собственной истории, которая занимается самосовершенствованием и воспитывает будущих чемпионов, включая самого Дмитрия Тарасова.

