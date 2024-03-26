Что не так с ботоксом для волос?

Каждая женщина мечтает о красивых волосах – здоровых, густых, блестящих, но не всем от природы дана такая роскошь. Салоны предлагают много разнообразных уходовых методик, призванных сделать локоны красивыми и ухоженными, и ботокс – одна из наиболее популярных. О принципе действия данной процедуры и ее последствиях рассказала Виктория Толстоносова – трихолог, нутрициолог.



Ботокс: какой эффект он дает

В течение жизни качество волос может меняться по разным причинам. Поэтому женщины довольно часто прибегают к процедурам, призванным улучшить их состояние. Ботокс помогает вернуть прядям здоровый вид и блеск. В отличие от кератинового выпрямления, он не делает волосы слишком гладкими, а только убирает пушистость.

Процедура несложная: на волосяные стержни наносят состав со специальной структурой и ингредиентами, а затем закрепляют его с помощью ультразвуковой либо термической обработки. В результате образуется пленка, благодаря которой волос приобретает особый блеск. Горячее закрепление позволяет ботоксу держаться до трех месяцев. Существует и так называемая «холодная» процедура, когда состав термически не фиксируется. Такой ботокс остается на волосах недолго – не более 25 дней.

Состав ботокса

Ингредиенты для ботокса могут незначительно варьироваться производителями, однако есть основные, которые присутствуют всегда.

Кератин

Кератин – это белок, состоящий из аминокислот. Если он низкой степени плотности, то состоит из молекул крупного размера. Они не способны пройти во внутренний слой волосяного стержня и остаются в виде несмываемой пленки, соответственно, укрепления структуры волос не будет. Такой кератин обычно включается в недорогие составы ботокса. Также в подобных бюджетных комплексах часто встречается силикон, который становится барьером для проникновения витаминов и микроэлементов из любых уходовых средств.

И, наоборот, в более дорогих составах основным ингредиентом будет кератин высокой плотности, с аминокислотами малого размера, беспрепятственно проникающих в мозговой слой волосяного стержня. Они способы укреплять его, частично восстанавливая.

Гиалуроновая кислота

В качестве увлажнителя в составах есть гиалуроновая кислота. Но если она высокомолекулярная, то просто не сможет проникнуть во внутренний слой волоса и не обеспечит должного увлажнения стержня. Низкомолекулярная гиалуроновая кислота стоит дорого, поэтому в доступных составах не встречается.

Эфирные масла

Данный компонент призван подарить волосам мягкость, сделать их послушными, обеспечить здоровым блеском.

Витамины

Присутствующие в составах ботокса витамины практически никак не влияют на структуру волос, так как должны поступить в фолликул через кровоток. Любые витаминные комплексы принимают внутрь, чтобы они оказали необходимое воздействие, напитали стержень волоса и другие органы и системы организма. Поэтому нанесение витаминов снаружи – практически бесполезное занятие.

Недостатки процедуры

Самое главное, что нужно понимать, – ботокс не лечит волосы. Они не становятся здоровее, а внешняя красоты и блеск – только временный эффект. Если часто использовать подобные составы, то волосяной стержень теряет влагу, пряди становятся сухими и ломкими, поскольку их питания снаружи различными уходовыми средствами не происходит.

Если в процедуре ботокса применяется горячее запаивание, на поверхности образовывается защитная пленка, которая не дает волоскам обламываться, защищает от перепадов температуры. Но когда она смывается, то хорошо видно, что весь период стержень ничем не напитывался, волосы становятся ломкими, без блеска и гладкости.

Холодная процедура ботокса менее травматичная и опасная, но она совершенно непродолжительная по действию, и в этом ее недостаток.

Кому противопоказан ботокс?

Существует несколько категорий клиентов, кому не стоит делать подобную процедуру, поскольку это не приведет к желаемому результату либо даже навредит. Откажитесь от ботокса, если вы:

· обладательница тонких и поврежденных волос, особенно когда используется термическое запаивание в виде утюжка, поскольку горячий ботокс может привести к еще большей сухости и обламыванию волосяного стержня;

· беременная либо кормящая мама – с процедурой стоит подождать до окончания периода грудного вскармливания;

· девушка до 16 лет, поскольку есть высокий риск развития аллергических реакций;

· страдаете от перхоти или имеете ранки на коже головы.

И все же ботокс не является «запретной» процедурой. Если есть желание улучшить качество прядей, добиться ухоженного вида и блеска, то его можно делать, но не стоит экономить на дешевых составах и прибегать к данной процедуре слишком часто.