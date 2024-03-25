"Восставшая из пепла": смотрим на экс-жену Аршавина "до" и "после" операции

Разбившая чужую семью Алиса Казьмина (ныне Аршавина, – Прим. ред.) расплатилась за дурной проступок сполна. В погоне за счастьем она не уловила смысл простой русской поговорки: "Не тычь носа в чужое просо".

Она покусилась на чужое счастье, а карма ей щелкнула по носу. История длинноногой модели — показательный пример того, что бывает, если поступать эгоистично, порочно и забывать о "законе бумеранга". В былые времена Алиса Казьмина увела футболиста Андрея Аршавина из семьи, когда Юлия Барановская ждала от него третьего ребенка.

За что боролась — на то и напоролась. Разлучница не построила со спортсменом личного счастья, очернила свою репутацию судебными тяжбами ради материальной выгоды, а в конце концов Алиса лишилась носа из-за недуга. Экс-жена Аршавина не усвоила простое правило человеческой жизни: все, что отдаешь другим — непременно возвращается назад, стоит лишь подождать.

В культовой книге знаменитого монаха Чже Цонкапы "Ламрим Ченмо" приведены 10 дурных деяний, за которые приходится расплачиваться, если вовремя не было использовано соответствующее "противоядие". Карма воздает за: 1) убийство, 2) присвоение чужого, 3) распутное поведение, 4) ложь, 5) злословие, 6) грубость, 7) пустословие, 8) алчность, 9) злонамеренность, 10) ложные воззрения. Из этого следует, что Алиса Аршавина оступилась сразу по нескольким пунктам. Что примечательно, Юлия Барановская не дождалась от нее извинений.

Впрочем, отчаяние разлучницы несколько поубавилось после недавней пластики. Смотрим на экс-жену Аршавина "до" и "после" операции.

"Восставшая из пепла", "Хорошо, что были деньги. Иначе пришлось бы без носа", "На Майкла Джексона похожа стала", — вот какие мнения оставляет народ на просторах Сети.

Но действительно ли история бывшей жены футболиста Андрея Аршавина привела к счастливому концу? В Тибете говорят: "Если хочешь понять, каким был раньше, — посмотри на себя снаружи. А если стремишься узнать, что будет, — посмотри на свой ум".

В публичной беседе на камеру, которая недавно появилась на YouTube, звезда заявила, что расплачивалась за проступки своих предков. Сколько должно пройти времени, чтобы Алиса Аршавина все осознала? Покажет карма.

