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Понедельник 25 марта

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Сотрудничавший с Пугачевой музыкант Левшин высказался о возвращении Примадонны в Россию

Сотрудничавший с Пугачевой музыкант Левшин высказался о возвращении Примадонны в Россию
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Алла Пугачева продолжает удивлять своих поклонников провокационными высказываниями. В последнее время певица вызвала шквал обсуждений.

Высказывания и поведение Примадонны за границей разделяет ее поклонников на два лагеря. Музыкант Александр Левшин, долгое время сотрудничавший с Пугачевой, объяснил ее поведение. Он также не исключил возможности ее возвращения в Россию.

Левшин утверждает, что эмоциональные высказывания Пугачевой не отражают ее реальные чувства и могут быть результатом стресса или нервного напряжения. Он подчеркнул, что поведение певицы в данный момент скорее всего связано с семейными обстоятельствами.

Левшин отметил, что крепкое словцо артистки в адрес Стаса Михайлова не является для него сюрпризом, поскольку Пугачева ранее также использовала ненормативную лексику в общении. Он утверждает, что такие моменты не влияют на общее отношение и профессиональное сотрудничество.

Несмотря на пребывание за границей, Пугачева несколько раз посещала Россию в прошлом году. Левшин считает, что возможно в ближайшем будущем она снова появится в Москве.

Кроме того, Левшин ответил на вопрос о своих заработках за время работы с Пугачевой. Он уточнил, что они значительно меньше, чем у самой исполнительницы.

25 марта 2024, 10:35
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
MK.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Волочкова, Пугачева, Долина: Барби отечественного шоу-бизнеса

Фото: Olga Loskutova / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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