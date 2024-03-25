Принц Гарри и Меган Маркл узнали о диагностированном раке у Кейт Миддлтон из новостей

Принц Гарри узнал об онкологическом заболевании, диагностированном у Кейт Миддлтон, одновременно с остальным миром. Известно, что с Гарри и Меган Маркл не проводились беседы по этому поводу.



После того, как принцесса Уэльская публично поделилась информацией о своем состоянии, герцог и герцогиня Сассекские выразили свою поддержку, желая ей здоровья и благополучного выздоровления. Они выразили надежду на то, что Кейт и ее семья смогут пройти через это трудное время в уединении и спокойствии.

Данный поворот событий на следующий день после официального обращения Кейт Миддлтон в СМИ вновь дал понять о напряженных отношениях между членами королевской семьи. Также подтвердилась информация о том, что Гарри и Меган были совершенно не в курсе состояния здоровья Кейт до момента ее публичного объявления.

Инсайдеры утверждают, что это лишь подтверждает глубину разрыва и недоверия между семьями. Кроме того, это подчеркивает тот факт, что королевская семья старается дистанцироваться от Гарри и Меган.

Принцесса Уэльская в своем видеообращении сообщила, что после операции на брюшной полости в январе анализы показали наличие рака, что стало огромным шоком для нее и ее близких. В настоящее время Кейт находится на ранних стадиях профилактической химиотерапии и просит о понимании и уединении для своей семьи в этот непростой период.

Кейт Миддлтон выразила надежду на скорое возвращение к своим обязанностям, но признала, что в данный момент ее приоритетом является полное выздоровление. Она вместе с принцем Уильямом стремится справиться с этой тяжелой ситуацией за закрытыми дверями, сохраняя при этом нормальную жизнь для своих детей.