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Принц Гарри и Меган Маркл узнали о диагностированном раке у Кейт Миддлтон из новостей

Принц Гарри и Меган Маркл узнали о диагностированном раке у Кейт Миддлтон из новостей
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Принц Гарри узнал об онкологическом заболевании, диагностированном у Кейт Миддлтон, одновременно с остальным миром. Известно, что с Гарри и Меган Маркл не проводились беседы по этому поводу.

После того, как принцесса Уэльская публично поделилась информацией о своем состоянии, герцог и герцогиня Сассекские выразили свою поддержку, желая ей здоровья и благополучного выздоровления. Они выразили надежду на то, что Кейт и ее семья смогут пройти через это трудное время в уединении и спокойствии.

Данный поворот событий на следующий день после официального обращения Кейт Миддлтон в СМИ вновь дал понять о напряженных отношениях между членами королевской семьи. Также подтвердилась информация о том, что Гарри и Меган были совершенно не в курсе состояния здоровья Кейт до момента ее публичного объявления.

Инсайдеры утверждают, что это лишь подтверждает глубину разрыва и недоверия между семьями. Кроме того, это подчеркивает тот факт, что королевская семья старается дистанцироваться от Гарри и Меган.

Принцесса Уэльская в своем видеообращении сообщила, что после операции на брюшной полости в январе анализы показали наличие рака, что стало огромным шоком для нее и ее близких. В настоящее время Кейт находится на ранних стадиях профилактической химиотерапии и просит о понимании и уединении для своей семьи в этот непростой период.

Кейт Миддлтон выразила надежду на скорое возвращение к своим обязанностям, но признала, что в данный момент ее приоритетом является полное выздоровление. Она вместе с принцем Уильямом стремится справиться с этой тяжелой ситуацией за закрытыми дверями, сохраняя при этом нормальную жизнь для своих детей.

25 марта 2024, 08:49
Кейт Миддлтон. Фото: Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press
Mirror• Требует проверки

Фоторепортаж

Кейт Миддлтон в другой реальности: печальная правда и открытый финал

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney

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