Постный рецепт на 2024 год: пирог с орехами и сухофруктами

Приготовьтесь к трапезе без угрызений совести. В этом году Пасха отмечается 5 мая, поэтому постный рецепт выпечки сейчас особенно актуален.



В эпоху, когда масло и яйца становятся роскошью, наш постный пирог вступает в игру как супергерой домашней кухни. Пока длится Великий пост в 2024 году, этот рецепт не только спасет вас от кулинарного греха, но и удивит ваших гостей, которые не поверят, что выпечка "без всего" может быть такой вкусной!

Приготовьтесь готовить лакомство, которое заставит вас забыть о традиционных десертах. Постный пирог с орехами и сухофруктами от "Дни.ру" не такой, как все. Он — украшение для вашего стола и радость для желудка!





Ингредиенты по рецепту

Мука – 1,5 стакана;

Сок апельсиновый – 500 мл;

Смесь орехов и сухофруктов (можно взять изюм, курагу, чернослив и т.п.) — 500 гр.;

Разрыхлитель – 2 чайные ложки;

Масло растительное для смазывания формы (можно заменить на пергамент);

Манка — на глаз;

Сахарная пудра — для украшения.

Готовим постный пирог на 2024 год

Сначала смесь из сухофруктов и орехов заливаем апельсиновым соком и оставляем на ночь. Затем добавляем разрыхлитель и тщательно перемешиваем. Всыпаем муку и замешиваем тесто.

Форму для выпечки смазываем маслом и присыпаем манной крупой. Выкладываем в нее тесто и разогреваем духовку до 180-190 градусов. Выпекаем постный пирог в течение 25 минут. Готовый десерт при желании посыпьте сахарной пудрой.

Напоминание к рецепту