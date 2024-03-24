Постный рецепт на 2024 год: пирог с орехами и сухофруктами

В эпоху, когда масло и яйца становятся роскошью, наш постный пирог вступает в игру как супергерой домашней кухни. Пока длится Великий пост в 2024 году, этот рецепт не только спасет вас от кулинарного греха, но и удивит ваших гостей, которые не поверят, что выпечка "без всего" может быть такой вкусной!
Приготовьтесь готовить лакомство, которое заставит вас забыть о традиционных десертах. Постный пирог с орехами и сухофруктами от "Дни.ру" не такой, как все. Он — украшение для вашего стола и радость для желудка!
Ингредиенты по рецепту
Мука – 1,5 стакана;
Сок апельсиновый – 500 мл;
Смесь орехов и сухофруктов (можно взять изюм, курагу, чернослив и т.п.) — 500 гр.;
Разрыхлитель – 2 чайные ложки;
Масло растительное для смазывания формы (можно заменить на пергамент);
Манка — на глаз;
Сахарная пудра — для украшения.
Готовим постный пирог на 2024 год
Сначала смесь из сухофруктов и орехов заливаем апельсиновым соком и оставляем на ночь. Затем добавляем разрыхлитель и тщательно перемешиваем. Всыпаем муку и замешиваем тесто.
Форму для выпечки смазываем маслом и присыпаем манной крупой. Выкладываем в нее тесто и разогреваем духовку до 180-190 градусов. Выпекаем постный пирог в течение 25 минут. Готовый десерт при желании посыпьте сахарной пудрой.
Напоминание к рецепту
В период Великого поста, который продлится до 4 мая 2024 года
включительно, при употреблении пищи важно помнить о золотой середине.
Умеренность в еде — это не только отказ от определенных продуктов, но и
сознательное ограничение порций. Не забывайте о чувстве меры, когда готовите
постную пищу. Рецепт постного пирога, конечно, хорош, но не пользуйтесь им слишком
часто.