Сердце льва и душа ангела: свет Жанны д'Арк сквозь призму истории

Судьба Жанны д'Арк продолжает вдохновлять и волновать исследователей по всему миру. Несмотря на печальный конец жизни, Жанна д'Арк остается символом веры и национального духа.

Согласно распространенным данным, Жанна д'Арк пришла в этот мир 6 января 1412 года, хотя есть документ, где годом ее рождения значится 1409-ый. Ее родители, Жак д'Арк и Изабелла Роме, проживали в деревне Домреми в Лотарингии, где они вели хозяйство. В семье было четверо детей: Жанна, три брата и сестра.

Жанна выросла в семье, где царили любовь и трудолюбие. Она была известна своей добротой, чуткостью и глубокой религиозностью. С двенадцатилетнего возраста она утверждала, что слышит голоса святых и видит архангела Михаила, а также святых Екатерину и Маргариту. Эти видения сначала укрепляли ее веру, а затем способствовали подвигу ради спасения Франции.

В мае 1428 года молодая девушка вместе с дядей отправилась в Вокулер, чтобы увидеться с Робером де Бодрикуром, командиром королевского войска, и настояла на аудиенции у короля. Робер лишь посмеялся над ее просьбой, и согласно одной из версий, приказал солдатам ее опорочить. Однако те были восхищены добродетелью девушки и не посмели ее тронуть. Отец пытался выдать Жанну замуж, но она, проявив необычную для тех времен решимость, выразила протест. Обиженный жених даже обратился в суд, но Жанна д'Арк защитила свою честь, убедительно доказав, что брак никогда не был ее желанием.

В феврале она вновь посетила Вокулер и, согласно легенде, предсказала Роберу де Бодрикуру исход битвы под Орлеаном, уточнив, что она закончится неудачей для французов, но город останется непокоренным. Спустя несколько дней все произошло именно так, как она предупреждала. Благодаря пророчествам, Жанну стали воспринимать как посланницу небес: ее юность и непорочность вдохновили людей на мысль, что именно она может спасти страну от разрушения и кровопролития. Жители города собрали средства на покупку одежды и коня для Жанны, чтобы она могла достойно предстать перед монархом. Даже Робер де Бодрикур уступил, назначив ей сопровождение и отправил ее в Шинон, где находился дворец Карла VII.

Жанна д'Арк возглавила отряд воинов. Она предпочитала носить мужскую одежду для удобства и безопасности. В Шиноне королю она заявила о своей миссии от Бога — помочь ему спасти Францию от английского господства. Сначала Карл VII сомневался, поэтому устроил для девушки испытания, подтвердившие ее непорочность и веру. Жанна д'Арк получила командование и символический меч от Карла Великого. Она призвала англичан капитулировать и признать правоту французского короля, назначенного Богом. За короткий промежуток времени Жанна д'Арк добилась того, чего не удавалось армии короля месяцами: она взяла Орлеан, потеряв при этом минимум солдат. Ее талант в этом деле был настолько велик, что даже Наполеон восхищался ее способностями. В городской хронике сообщали, что ее подвиг стал самым значительным чудом в истории христианства.

Ее прозвище "Орлеанская Дева" стало символом победы и вдохновляло французов на борьбу за свободу страны. Она возрождала давние рыцарские традиции: солдаты молились, не сражались в святые дни, не грабили и не совершали насилия. Жанна д'Арк сама не убивала и скорбела по всем павшим в битвах вне зависимости от происхождения. Ее невероятная чистота и святость отмечались всеми, кто сражался рядом с ней, и несмотря на ее привлекательность, никто не имел по отношению к ней недостойных мыслей. Она часто общалась с небесными покровителями, и ее лицо озарялось необычным светом. Она предсказывала, что проживет не более года, но никто не хотел верить в это пророчество.

Вскоре Жанна продолжила освободительную деятельность, добилась успехов, но была ранена. В мае 1430 года, она попала в плен и была продана англичанам. Ее предали церковному суду под председательством епископа Пьера Кошона, который обвинял ее во многих преступлениях, включая колдовство и ересь. Несмотря на сильный дух и убедительные ответы на допросах, Жанна была признана виновной и сожжена на костре 30 мая 1431 года. Ее прозвали человеком с сердцем льва и душой ангела.

Через несколько лет после казни девушки, Франция возобновила борьбу и изгнала англичан. Карл VII, вспомнив о погибшей, добился, чтобы с Жанны д'Арк сняли обвинения посмертно. В XX веке Жанна д'Арк была канонизирована папой Бенедиктом XV.

Личность Жанны д'Арк фигурирует в многочисленных мифах и преданиях. Распространялись слухи, что она выжила, а на костре погибла другая женщина, похожая на нее. Одна из теорий гласит, что Жанна была незаконнорожденной дочерью Изабеллы Баварской и герцога Людовика Орлеанского. Это объясняло бы ее необычайный доступ к королю, знания в области аристократических наук и уважение, которое ей оказывали высокопоставленные особы. Жанны д'Арк не оставила после себя ни одного портрета, ни реликвий, ни документов, подтверждающих ее биографию. Независимо от того, кем она была на самом деле, ее героический поступок и имя вошли в историю.