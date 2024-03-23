"Молитесь": бывшая невеста Виторгана обратилась к россиянам с посланием

Кажется, что звезды так совпали, чтобы их пути пересеклись. Взаимное притяжение было неизбежно, как будто они были персонажами поэмы, написанной скромным романтиком. Когда повстречались Максим Виторган, с его мужественной мимикой и глубоким взглядом, и Нино Нинидзе, с ее неподражаемой улыбкой и искрой в глазах, все сложилось. Между двумя артистами возникла особая связь на вечеринке по случаю дня рождения их общей коллеги.
Как в сказке о принце и принцессе, чувства изящной блондинки и брутального брюнета развивались постепенно. От первых неловких слов по переписке, до трепетных свиданий и нежных объятий на морском побережье. Дело шло к свадьбе, однако неизбежные препятствия, которые Нино Нинидзе и Максим Виторган не стали комментировать, все же привели к расставанию.
Родственность душ — большая редкость, и найти свою — великий дар. Чтобы распознать свою половинку в толпе и не упустить ее из-за пустяков, нужно сильнее ценить друг друга и крепче держать. Особенно тема единения с близкими становится актуальной сейчас, когда Россия переживает тяжелый этап потерь. По этому поводу бывшая невеста Максима Виторгана обратилась к россиянам с посланием.
"Молитесь за души и берегите близких", — написала на официальной странице Нино Нинидзе.