"Молитесь": бывшая невеста Виторгана обратилась к россиянам с посланием

Актриса Нино Нинидзе была немногословной. Причина ясна. Рассказываем, какую информацию она предоставила гражданам России.

Кажется, что звезды так совпали, чтобы их пути пересеклись. Взаимное притяжение было неизбежно, как будто они были персонажами поэмы, написанной скромным романтиком. Когда повстречались Максим Виторган, с его мужественной мимикой и глубоким взглядом, и Нино Нинидзе, с ее неподражаемой улыбкой и искрой в глазах, все сложилось. Между двумя артистами возникла особая связь на вечеринке по случаю дня рождения их общей коллеги.

Как в сказке о принце и принцессе, чувства изящной блондинки и брутального брюнета развивались постепенно. От первых неловких слов по переписке, до трепетных свиданий и нежных объятий на морском побережье. Дело шло к свадьбе, однако неизбежные препятствия, которые Нино Нинидзе и Максим Виторган не стали комментировать, все же привели к расставанию.

Родственность душ — большая редкость, и найти свою — великий дар. Чтобы распознать свою половинку в толпе и не упустить ее из-за пустяков, нужно сильнее ценить друг друга и крепче держать. Особенно тема единения с близкими становится актуальной сейчас, когда Россия переживает тяжелый этап потерь. По этому поводу бывшая невеста Максима Виторгана обратилась к россиянам с посланием.

"Молитесь за души и берегите близких", — написала на официальной странице Нино Нинидзе.