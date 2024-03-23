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Суббота 23 марта

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Королевский эксперт заявил, что вместо Кейт Миддлтон на улицу выходит актриса

Королевский эксперт заявил, что вместо Кейт Миддлтон на улицу выходит актриса
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О личности Кейт Миддлтон сделано очередное громкое заявление. Королевский эксперт считает, что королевская семья обманывает общественность.

Королевский эксперт Пирс Морган поднял шумиху в общественном поле своими заявлениями о том, что вместо Кейт Миддлтон перед объективами папарацци — актриса, нанятая для выхода с принцем Уильямом. Это заявление вызвало волну обсуждений в социальных сетях и среди поклонников британской королевской семьи.

Специалисты обратили внимание на изменения во внешности принцессы после ее операции на брюшной полости. Некоторые утверждают, что она выглядит более худой и болезненной, чем ранее. Инсинуации о возможной пластике или других процедурах вызывают раздельные мнения среди поклонников Кейт Миддлтон.

Доктор Джордж Кроуфорд также высказал предположение о гинекологической операции принцессы, добавив, что возможно что-то пошло не так во время процедуры. Эти заявления вызывают бурное обсуждение и размышления о состоянии здоровья и внешности членов королевской семьи, передает таблоид TMZ.

Таким образом, высказывания королевского эксперта и мнения специалистов вызывают интерес и волнение среди публики. Все это еще больше подогревает дискуссии о тайнах и загадках жизни членов королевской семьи.

23 марта 2024, 03:21
Кейт Миддлтон. Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press
TMZ✓ Надежный источник

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