Брэд Питт, Леди Гага и другие: настоящие имена этих звезд оказались для всех сюрпризом

Мэрилин Монро
Американская актриса и секс-символ, настоящее имя которой было Норма Джин Мортенсон. Под псевдонимом Мэрилин Монро она стала одной из самых известных и популярных актрис Голливуда.
Элтон Джон
Британский певец и композитор, настоящее имя которого Реджинальд Дуайт Дуайт. Под псевдонимом Элтон Джон он стал легендой мировой музыки и одним из самых успешных исполнителей.
Леди Гага
Американская певица и актриса Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта выбрала себе сценическое имя Леди Гага. Оно принесло ей мировую известность благодаря ее музыкальному таланту и экстравагантному стилю.
Брэд Питт
Известный голливудский актер Уильям Брэдли Питт стал известным под своим псевдонимом Брэд Питт. Измененное имя стало символом мужественности и харизмы на большом экране.
Лана Дель Рей
Американская певица и автор песен, настоящее имя которой Элизабет Грант (Elizabeth Grant). Под псевдонимом Лана Дель Рей она стала известной своим уникальным голосом и меланхоличными песнями.
Рианна
Барбадосская певица и актриса Робин Рианна Фенти выбрала для себя сценическое имя Рианна, под которым стала одной из самых популярных и влиятельных певиц в мире.
Бейонсе
Мировая звезда поп-музыки Бейонсе Ноулз-Картер стала известной под своим псевдонимом Бейонсе, который стал синонимом таланта, стиля и энергии на сцене.