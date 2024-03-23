Брэд Питт, Леди Гага и другие: настоящие имена этих звезд оказались для всех сюрпризом

Многие звезды шоу-бизнеса предпочитают не использовать свои настоящие имена для работы в индустрии развлечений. Вспоминаем звезд, которые стали популярными под своими псевдонимами.



Мэрилин Монро

Американская актриса и секс-символ, настоящее имя которой было Норма Джин Мортенсон. Под псевдонимом Мэрилин Монро она стала одной из самых известных и популярных актрис Голливуда.

Элтон Джон

Британский певец и композитор, настоящее имя которого Реджинальд Дуайт Дуайт. Под псевдонимом Элтон Джон он стал легендой мировой музыки и одним из самых успешных исполнителей.

Леди Гага

Американская певица и актриса Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта выбрала себе сценическое имя Леди Гага. Оно принесло ей мировую известность благодаря ее музыкальному таланту и экстравагантному стилю.

Брэд Питт

Известный голливудский актер Уильям Брэдли Питт стал известным под своим псевдонимом Брэд Питт. Измененное имя стало символом мужественности и харизмы на большом экране.

Лана Дель Рей

Американская певица и автор песен, настоящее имя которой Элизабет Грант (Elizabeth Grant). Под псевдонимом Лана Дель Рей она стала известной своим уникальным голосом и меланхоличными песнями.

Рианна

Барбадосская певица и актриса Робин Рианна Фенти выбрала для себя сценическое имя Рианна, под которым стала одной из самых популярных и влиятельных певиц в мире.



Бейонсе

Мировая звезда поп-музыки Бейонсе Ноулз-Картер стала известной под своим псевдонимом Бейонсе, который стал синонимом таланта, стиля и энергии на сцене.