Александру Цекало – 63 года: вспоминаем карьерный путь шоумена от капустников до сделки с Netflix

Александр Цекало отмечает 63-летие. Попытаемся переосмыслить внушительный карьерный путь шоумена.

Александр Цекало — талантливый артист и продюсер — родился 22 марта 1961 года в Киеве. Его родители Евгений Цекало и Елена Волкова были инженерами-теплоэнергетиками. В детстве Цекало проявлял интерес к музыке, играл на гитаре и фортепиано, а также активно участвовал в театральных постановках и музыкальных группах.

После окончания школы в Киеве, Цекало поступил на заочное отделение технологического института, однако его страсть к музыке и театру привела его в другое направление. Он создал группу "Шляпа" и начал активно заниматься концертной деятельностью. Позже он поступил в Киевское эстрадно-цирковое училище, где изучал танцы и актерское мастерство.

В 1985 году Александр Цекало создал кабаре-дуэт "Академия" вместе со своей второй супругой Лолитой Милявской. Дуэт стал известен своими ироническими песнями о любви и стал популярным на телевидении. Параллельно музыкальной карьере Цекало активно участвовал в различных проектах на телевидении, включая съемки в сериалах, комедийных шоу и музыкальных фильмах.

В 2002 году Цекало начал работать на телеканале СТС, где занимал должности исполнительного продюсера, генерального продюсера и директора производства развлекательных программ. В 2007 году он перешел на "Первый канал", где продолжил свою работу в качестве заместителя генерального директора по спецпроектам. Он запустил несколько успешных проектов, включая шоу "Стенка на стенку" и "Прожекторперисхилтон".

С 2008 года Цекало стал генеральным продюсером и совладельцем продюсерской компании "Среда", которая занимается созданием телепрограмм и фильмов. Он продюсировал несколько успешных проектов, среди которых сериалы для платформы Netflix.

Стоит отметить, что "Среда" стала первой российской продюсерской компанией, которая продала свой сериал — "Мажор" — крупнейшему в мире стриминг-сервису Netflix. О своем успехе Цекало говорил вполне сдержано, без восторга. Он предположил, что в США кризис жанра, при этом в других странах такие психованные люди, как он, роют землю, чтобы делать сериалы качественно на международном уровне.