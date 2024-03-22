Как и в музыке, в кулинарии нет границ. Эд Ширан, объединяющий разные жанры в своих песнях, вдохновил команду "Дни.ру" на создание кетчупа с полезным составом и необычным вкусом.



Всемирно известный певец и автор песен не скрывает своей любви к густому томатному соусу. Артист даже сделал себе татуировку в виде этикетки от бутылки кетчупа. Но что, если не ходить за соусом в магазин, а готовить самостоятельно? Эд Ширан наверняка оценит, если однажды попробует наш домашний кетчуп. Записывайте рецепт от "Дни.ру"!

Ингредиенты:

3 литра томатного сока;

1 кг моркови;

3 кг очищенных кабачков;

10 сладких перцев;

3 головки чеснока;

0,5 литра растительного масла;

0,5 стакана 9-процентного уксуса;

1 стакан сахара;

1 ст. л. соли.

Рецепт любимого соуса Эда Ширана

Шаг первый: томатный сок уварить до загустения.

Шаг второй: морковь натереть на терке, положить в томатный сок, варить до размягчения.

Шаг третий: добавить сахар, соль, растительное масло, довести до кипения, засыпать маленькие кубики перца и кабачки. Варить на малом огне 40 минут после закипания.

Шаг четвертый: чеснок измельчить, положить в кетчуп. Влить уксус. Кипятить 5 минут.

Шаг пятый: разлить кетчуп по банкам и закатать.

Вот и весь рецепт! В следующий раз, когда вы будете наслаждаться бургером или картофелем фри, не забудьте добавить немного домашнего кетчупа. Возможно, этот вкус вдохновит вас на создание чего-то нового и удивительного, как это делает Эд Ширан со своей музыкой.