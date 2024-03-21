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Четверг 21 марта

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Долина рассказала, как справилась с последствиями травли без помощи психолога

Долина рассказала, как справилась с последствиями травли без помощи психолога
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Лариса Долина призналась, что никогда не пользовалась услугами психолога. Это при том, что певице пришлось столкнуться с буллингом.

В ходе свежего интервью для YouTube-канала Натальи Подольской Лариса Долина ответила на вопрос, бывала ли она когда-нибудь у психолога. По словам артистки, в подобных услугах она не нуждалась, так как прорабатывала все травмы детства самостоятельно.

"Я с детства сильный человек очень. Сама всегда все решала, очень много думала всегда", — уверенно заявила Лариса Александровна. При этом Подольская вспомнила, что Долина подвергалась довольно жестко травле в школе — ее называли ***** [оскорбление по национальному и религиозному признаку — прим. ред.]. Долина сама рассказывала об этом в своих ранних интервью.

Подольская попросила певицу дать совет молодым ребятам, которые сегодня проходят через буллинг на собственном опыте, на тему того, как пережить этот травмирующий эпизод. "Я не помню, как справлялась, я всегда была одна. Конечно, слезы были и истерики. Я жаловалась родителям, но изменить ничего не могла. Отношение этих ребят я изменила только тогда, когда начала играть. У нас поставили и пианино в каждом классе, потому что вечером там была музыкальная школа. Как только я начала играть и показывать, как пою, сразу ко мне потянулись со школы. Изменилось отношение", — подробно рассказала Долина.

Лариса Александровна добавила, что когда родители предлагали ей уехать в Израиль и в США, она категорически стояла на том, что хочет остаться. Артистка уже тогда прекрасно понимала, что сможет проявить себя только на родине.

21 марта 2024, 06:28
Лариса Долина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
YouTube-канал Натальи Подольской✓ Надежный источник

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