"Это такая гадость!": Гузеева скандально унизила мужа в шаге от развода

Знаменитая брюнетка добавила эйфории зрителям шоу "Давай поженимся!", выложив детали семейной сцены. Лариса Гузеева язвительно высказалась о своем супруге Игоре Бухарове.

Как понять, что нам действительно важно в будущем избраннике, а что только кажется важным? На этот вопрос в программе Первого канала "Давай поженимся!" отвечают популярные свахи — Лариса Гузеева и Роза Сябитова.

К звездным ведущим регулярно приходят на шоу женихи и невесты. Порой советы обеих звучат убедительно, однако личным счастьем в семейной жизни ни Гузеева, ни Сябитова похвастаться не может.

Впрочем, знаменитые дамы уверены в своем статусе и правоте, а потому критику не выносят. И хотя Лариса Гузеева все еще в браке, она оскорбительно говорит о муже даже на Первом канале.

В свежем выпуске программы от 20 марта телезвезда рассмешила Розу Сябитову рассказом о своем благоверном Игоре Бухарове, которого ей напомнил жених, приглашенный на программу "Давай поженимся!". Лариса Гузеева не постеснялась признаться, как скандально унизила мужа в шаге от развода из-за его усов.

"У моего мужа была вот такая ерунда. Я сказала: "Это такая гадость!". Я не могу — просто до развода. Просто сидит и вот так вот накручивает, я говорю: "Ты работаешь с едой, общепит. Это брезгливо!". Он говорит: "Оставь меня! Что ты вечно лезешь!". И так поругались с ним, что он пошел ночью, у него была душевная утечка, он сам себе сбрил голову, усы и бороду. Он когда вышел, даже собачка залаяла. Она его не узнала и стала лаять, бедная. Постригся ужасно, и это плохо, и я стала виноватой", — заявила Лариса Гузеева на программе Первого канала "Давай поженимся!".