"Горе-мать против приемной семьи": Барановская вышла из себя в эфире Первого канала

Новый выпуск шоу "Мужское / Женское" стал для телезвезды таким болезненным, что она едва сдерживала слезы. Александр Гордон пытался сдерживать ее порывы.

Одной из самых популярных программ на Первом канале является "Мужское / Женское", где Юлия Барановская и Александр Гордон разбирают проблемные ситуации вместе с гостями. Каждый новый выпуск ведущие крайне эмоционально реагируют на истории, с которыми герои выпусков к ним приходят.

В среду сюжет посвятили юной особе с отклоняющимся от нормы поведением. С ранних лет она сбегала от из дома, а несколько месяцев назад получила наказание в виде ограничения свободы из-за кражи.

При этом девушка родила сына и дочь, будучи несовершеннолетней, которых взяли на воспитание другие люди. Но девушка не готова с этим мириться и пытается забрать детей себе через суд. Так что выпуск шоу "Мужское / Женское" Юлия Барановская и Александр Гордон начали с заставки с надписью: "Горе-мать против приемной семьи".

Ведущие не могли оставаться равнодушными к животрепещущим признаниям, возгласам и обещаниям, прозвучавшим в студии Первого канала. У Барановской блестели глаза, а мимика выдавала душевное смятение. Она заявила, что героине выпуска нужно лечиться, и отчитала ее за поведение, упрекая и навязывая личную точку зрения. Поначалу в белом костюме Юлия Барановская казалась ангелом, но нравоучительные реплики выдали ее истинное лицо.

Александр Гордон попытался разрядить обстановку и объявил, что за детей бояться не стоит, так как они в надежных руках. Однако Юлия Барановская, чуть не плача, тут же нашла веский аргумент против биологической матери: "Она новых нарожает".

В итоге соведущий уступил эмоциональной теледиве. Он окончательно встал на сторону звезды, которая вышла из себя в эфире Первого канала. В конце программы Юлия Барановская, Александр Гордон и приглашенные на шоу "Мужское / Женское" эксперты единогласно поддержали приемных родителей.