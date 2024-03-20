"Родилась весной": Екатерина Стриженова показала глазастую кроху с игрушкой

В Международный день счастья российская звезда поделилась приятным. Поклонники умиляются фото, которое Екатерина Стриженова обнародовала на официальной странице 20 марта.

Время бежит стремительно — только начнешь ловить, а на календаре уже не зима давно, в школе за партой не ждут, да и внуки уже подрастают. Словно кинопленка, кадры яркой и волнующей жизни меняются перед глазами, и напоминают нам, как важно ценить каждое мгновение. Знаменитая актриса и телезвезда Екатерина Стриженова ведет программу "Доброе утро", не забывая с помощью улыбки делиться добром со всеми через экран.

Женственность и грация этой женщины чувствуются за версту. Поразительно, что в одном человеке соединяются талант, трудолюбие, благородство и внешняя привлекательность. Екатерина Стриженова в народе получила звание "женщины без возраста". Мужчины не скрывают зависти к ее супругу Александру, а ведь с ним артистка обрела нерушимое счастье — вместе они со школьной скамьи.

20 марта в мире отмечают Международный день счастья, а еще день рождения Екатерины Стриженовой! Совпадение ли? Ввиду праздника в Сеть попал детский снимок актрисы из архива. В официальном канале уже 56-летняя Екатерина Стриженова показала глазастую кроху с игрушкой. Почти не изменилась!

"Радуюсь, что родилась именно весной — что природа пробуждается, прилетают птицы, тает снег, прибавляется день!" — отметила звезда.

А никто и не спорит! Екатерина Стриженова заслужила. Все справедливо: чудесному человеку – чудесное время года.