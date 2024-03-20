"Машенька, примите соболезнования!": Голубкина потеряла родного человека

Российская актриса театра и кино потрясена до глубины души. Прежде она светилась изнутри и делилась позитивом с окружающими, а теперь померкла из-за утраты близкого. Мария Голубкина оставила послание на официальной странице.

Творческие люди с сильным характером и светлыми помыслами всегда переживают потери близко к сердцу. Мы можем только представить, какое это испытание для артистки. Поклонники со всех уголков страны пытаются найти слова поддержки, чтобы облегчить состояние кумира. Мария Голубкина хранит молчание и не подает никаких сигналов активности в социальных сетях.

Накануне она оставила материал на официальной странице в блоге с пометкой "папа", из которого стало ясно, что Голубкина потеряла родного человека. Звезда театральной сцены и кинокамер процитировала лирические строки Бродского, выражая горечь утраты, которая сопровождает ее уже почти неделю — после ухода Михаила Ширвиндта.

Прежде Мария Голубкина бодро и весело устраивала прямые эфиры, общаясь с почитателями творчества и отвечая на любопытные вопросы. Связь с публикой она держала не только дома, но и в общественных местах, и даже в автомобиле. В комментариях отметили, что подавленное состояние Голубкиной заметно даже в театре.

"Машенька, примите соболезнования!", "Нежно и с большой любовью", "Очень скорбим", — отреагировали посетители официальной страницы Марии Голубкиной. Некоторые стали задавать вопросы о постигшем ее горе, но Мария Голубкина к наступившему моменту оставила их без ответа.