Филипп Киркоров рассказал, почему публично не показывал свои новые татуировки

Недавно Филипп Киркоров поразил своих коллег и поклонников, показав татуировку на всю спину. Народный артист России заявил, что не собирается останавливаться.



Примечательно, что в изображении зашифрованы имена его детей – Мартина, Кристины и Аллы-Виктории. Венчает картину фигура самого певца с крыльями, сложенными в форме сердца. Кроме того, у него есть две татуировки на кистях рук – одна из них изображает дракона, а другая – надпись "king", что означает "король".



Киркоров уже признавался, что начал украшать свое тело, когда участвовал в реалити-шоу в Китае. После серии пластических операций он решил сохранить это преображение на коже.

На церемонии вручения музыкальной премии в Большом театре он объяснил, почему раньше не демонстрировал свои татуировки публично. Артист отметил, что ничего не скрывал, просто некоторые вещи предпочитал оставить для себя.

Филипп Киркоров отметил, что ранее не был сторонником татуировок, но после изменения своего образа жизни и стиля почувствовал желание пойти в тату-салон, и это ему понравилось. На 57-м году жизни он решился на этот шаг и не собирается останавливаться на пути к преображению.

Ранее СМИ писали о том, что король поп-сцены вспомнил о детстве. Об образахи ностальгии, которые возникли в его голове, артист рассказал светским обозревателям.