Тест: отгадайте комедии Леонида Гайдая по отзывам – пройти

Режиссер Леонид Гайдай поставил 17 игровых полнометражных фильмов, 11 из которых вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.



Помните ли вы комедии гениального мэтра СССР? Это "Бриллиантовая рука", "Двенадцать стульев", "Пес Барбос и необычный кросс", "Иван Васильевич меняет профессию", "Не может быть!", "Спортлото–82" и все то, что навевает приятную ностальгию по великой советской эпохе.

Пройдите тест, который "Дни.ру" подготовили специально для вас! Отгадайте творения Леонида Гайдая по отзывам, которые оставили зрители. По очереди будут показаны пять цитат. Для каждой представлены три варианта ответа с названиями комедий. Правильный вариант из трех только один.

Самое время вспомнить любимые шедевры советского кинематографа! При желании тест можно пройти снова, если вдруг допустите ошибку. Желаем успехов и отличных результатов!