Моложе на 30 лет: изменившаяся Королева годится Николаеву в дочки

Похоже, Наташа Королева вернулась прямиком из "Маленькой страны", которую так долго искала. Звезда российского шоу-бизнеса невероятно преобразилась!

Тренд на розовый стиль "барби" утратил актуальность, а гламур в духе 2000-х и подавно. Но самая знаменитая "русалка" российского шоу-бизнеса не гонится за модой. Все-таки есть у Наташи Королевой то неуловимое чувство шика, с которым она не расстается с тех давних времен, когда "дельфин" Игорь Николаев был ее мужем.

Три десятка назад эта яркая пара покорила отечественную эстраду, а чувственный дуэт певицы и композитора взволновал слушателей органичностью и эталонным созвучием. Наташа Королева была совсем юной, а рядом с ней Игорь Николаев казался цветущим и бодрым, несмотря на прожитые годы.

В 90-е "дельфин" и "русалка" направились в разные стороны, будто не любовь была между ними, сплошной мираж. Судьба не вмешалась, поэтому каждый добился своего. Сегодня Наташа Королева – любящая мать и жена. А Игорь Николаев — прекрасный отец и муж. Да только вот рядом совсем другие люди.

На днях прошла церемония вручения премии "Виктория", на которой Наташа Королева показала, как сильно изменилась внешне. В нежно-розовом костюме и блестящем топе в пайетках певица выглядит моложе на 30 лет.

Оригинальный девичий стиль добавил звезде особого шарма. Тем временем поклонники не перестают шептаться — кусает локти Игорь Николаев или живет не оглядываясь? В новом образе Наташа Королева годится ему в дочки.