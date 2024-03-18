Лазарев рассказал, почему сбежал от Волочковой

В прошлом году артист убежал от балерины, отказавшись с ней фотографироваться, из-за чего ввязался в грандиозный скандал.

Вручение премии "Золотой граммофон" в конце прошлого года обернулся большим скандалом. Анастасия Волочкова затаила злобу на Сергея Лазарева. Дело в том, что она готовилась к мероприятию тщательно и старалась выглядеть безупречно. Балерина вышла на красную ковровую дорожку и минут 20 блистала перед вспышками папарацци в попытках сделать идеальный снимок. Но когда танцовщица подошла к исполнителю с просьбой сфотографироваться вместе, он сбежал, заявив, что не делает фото.

После этого Анастасия Волочкова страшно обиделась на Лазарева. Она заявила, что все артисты вокруг просто завидуют ее успеху.

Произошедшую ситуацию Сергей прокомментировал только сейчас. Он заявил, что из этого раздули грандиозный скандал, но на самом деле все было иначе. По словам исполнителя, он сбежал от Волочковой только потому, что его выступление на премии было первым, и он должен был сменить образ. Исполнитель добавил, что он вежливо отказал балерине, объяснив всю ситуацию.

"Перед всеми фотографами меня спрашивает Настя, это было сделано тихо: "Можно с тобой сфотографироваться?". Я сказал: "Настя, прости ради бога, я не сфотографируюсь". И я убежал переодеваться ", – вспомнил артист, как все было.

О том, что Лазарев обидел Волочкову, он узнал от прессы. Журналисты набросились на него с расспросами после премии. А затем и сама Анастасия сделала громкое заявление о том, что Лазарев ей завидует. Впрочем, сейчас конфликт исчерпан, отметил исполнитель хита "В Самое Сердце".

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