"Лиза захлебывалась в плаче": Боярский довел дочь и жену

Кажется, все могло быть иначе, но теперь уже ничего не поделаешь. Жизнь – это вечная драма, которую не запишешь на черновик.

Хитрые переплетения судьбы не раз ставили легендарного "мушкетера" на распутье. Внутренний конфликт, рано или поздно возникающий у человека, настиг его в тот период жизни, когда Михаил Боярский был уже не только известным артистом, но и главой семьи, которую нужно было содержать, любить, окружать заботой.

В прессе и на телевидении не раз упоминали о вредной привычке, из-за которой певец и актер едва не потерял все, включая драгоценную жизнь. Пристрастие к выпивке, которое преследовало Михаила Боярского в юности, стоило ему здоровья и счастья в браке.

Сейчас Михаил Боярский пытается жить лучше и ставит родных людей во главу угла. Прошлое артиста говорит само за себя. В СССР в звездной семье происходили плачевные инциденты. Когда дочь артиста Елизавета Боярская была годовалым ребенком, едва не случилось страшное. Историю об этом приводит Федор Рассказов в своей книге "Страсти".

В конце 80-х Лариса Луппиан повезла сына в школу, дома осталась годовалая Лиза вместе с отцом. Жена Михаила Боярского вернулась буквально через час, но дверь открыть не смогла: она звонила в звонок долго и упорно. Ко всему прочему, Лариса слышала громкий плач ребенка. Что пережила мать пока не вошла в квартиру, невозможно представить!

Женщина в отчаянии начала колотить дверь. Но успеха не последовало. И тогда она решила лезть в свою квартиру через балкон соседей. А это, на минутку, четвертый этаж! Какая высота! Но и это не все испытания. Ларисе Луппиан пришлось еще и разбить стекло...

Когда Лариса проникла, наконец, в квартиру, увидела она нечто из ряда вон выходящее: ее супруг спал непробудным сном после ночных похождений, в то же время "Лиза захлебывалась в плаче", сидя рядом с отцом. Тогда Боярский довел дочь и жену до истерики, сам того не желая.

В СССР семья пережила сложные испытания, но в итоге ее можно только поздравить. Михаил Боярский победил вредные привычки, сохранил отношения с Ларисой Луппиан, а их дочь Елизавета Боярская выросла здоровым и счастливым человеком.