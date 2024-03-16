"Долго думали": Хакамада высказалась о разрыве с возлюбленным

Российская журналистка и писательница Ирина Хакамада была замужем четыре раза. До недавнего времени брак именно с последним супругом она называла особенно счастливым.

Журналистка, телеведущая и публицист Ирина Хакамада является одной из самых цитируемых женщин в нашей стране. Резкие, но искренние высказывания бывшего политика очень ценятся ее поклонниками. Писательница имеет за плечами довольно большой жизненный опыт и смотрит на некоторые вещи словно под другим углом. За это ее и любят.

Ирина Хакамада была замужем четыре раза. Последним супругом телеведущей и журналистки был финансист Владимир Сиротинский. В браке с ним писательница находилась долгие 20 лет. Осенью 2021 года стало известно, что бизнесмен покинул этот мир в возрасте 65 лет.

Говоря об уходе возлюбленного, Ирина Хакамада отмечала, что отношения с Сиротинским были похожи на союз двух взрослых людей. Супруг видел в жене личность и не заставлял жертвовать своей карьерой ради бытовых задач. Такой расклад устраивал обоих.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

На сегодняшний день Ирина Хакамада активно ведет свой блог и делится личным мнением относительно важных жизненных тем. Так, к примеру, накануне на ее странице в Сети появилось новое видео. Писательница решила порассуждать про уход из длительных и несчастливых отношений.

Озвученный в ролике вопрос застрагивал тему того, что делать, если спустя десятилетия появилось осознание, что вам с партнером не по пути. Ирина Хакамада считает, что с легкостью заявила бы о разрыве с возлюбленным, если бы тот перестал ее устраивать.

Журналистка считает, что при таком раскладе люди слишком "долго думали". Ирина Хакамада советует прекращать такие отношения или, если человеку в них комфортно, продолжать, но уже не жаловаться на жизнь.