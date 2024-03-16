7 звезд отечественного шоу-бизнеса, которых мы знаем только под псевдонимами / Донцова, Крид, Шаляпин

Отечественный шоу-бизнес никогда не перестает удивлять нас обилием талантливых артистов, которые приходят к славе под псевдонимами.



В этой статье мы хотим рассказать о ярких личностях, чьи сценические имена воспринимаются поклонниками как настоящие. "Дни.ру" представляет семь звезд отечественного шоу-бизнеса, которых мы знаем только под псевдонимами.

ДАРЬЯ ДОНЦОВА

Самая известная писательница детективных романов с элементами криминальной истории. Книги автора становятся настоящими бестселлерами. А знали ли вы настоящее имя писательницы? На самом деле Донцову зовут не Дарья, а Агриппина .

АНФИСА ЧЕХОВА

Настоящие имя и фамилия талантливой актрисы телевидения и кино — Александра Корчунова. Актерский дар в сочетании с красотой и харизмой превращают Чехову в настоящую звезду экрана, а псевдоним добавляет загадочности и интриги.



ВЛАД СТАШЕВСКИЙ

Изначально будущий артист мог бы представляться как Грончак (фамилия по отцу, — Прим. ред), однако музыкант взял фамилию матери — Твердохлебов . Для сценической карьеры Юрий Айзеншпис, продюсер артиста, предложил ему альтернативу в виде псевдонима Сташевский, аргументируя это не слишком привлекательным звучанием настоящей фамилии для публичных выступлений.

ЕГОР КРИД

Крид перевернул представление о том, какой должна быть поп-музыка, и сумел завоевать сердца не только российской, но и международной аудитории. Еще в 14 лет будущая звезда сама придумала себе псевдоним KreeD, в то время как настоящая фамилия исполнителя популярной композиции "Самая самая" — Булаткин .



АНДРЕЙ ГУБИН



Отметим, что певец не помнит Валерия Клементьева , своего биологического отца. Музыкант взял фамилию под влиянием приемного отца, второго супруга матери Андрея, который официально принял его и остальных детей в семью.





ПРОХОР ШАЛЯПИН

В шестом сезоне телепроекта "Фабрика звезд" один из молодых участников представился как потомок знаменитого русского артиста Федора Шаляпина, назвав себя его праправнуком. Однако после проведенного исследования выяснилось, что в списке потомков Шаляпина имя Прохор отсутствует. Как оказалось, настоящие имя и фамилия артиста — Андрей Захаренко . Стало известно, что артист решил использовать звучную фамилию и необычное имя для того, чтобы привлечь к себе внимание общественности. Прославившись, артист и в документах сменил данные на Прохор Андреевич Шаляпин.

Лолита Милявская