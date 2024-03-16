7 звезд отечественного шоу-бизнеса, которых мы знаем только под псевдонимами / Донцова, Крид, Шаляпин

В этой статье мы хотим рассказать о ярких личностях, чьи сценические имена воспринимаются поклонниками как настоящие. "Дни.ру" представляет семь звезд отечественного шоу-бизнеса, которых мы знаем только под псевдонимами.
ДАРЬЯ ДОНЦОВА
Самая известная писательница детективных романов с элементами криминальной истории. Книги автора становятся настоящими бестселлерами. А знали ли вы настоящее имя писательницы? На самом деле Донцову зовут не Дарья, а Агриппина.
АНФИСА ЧЕХОВА
Настоящие имя и фамилия талантливой актрисы телевидения и кино — Александра Корчунова. Актерский дар в сочетании с красотой и харизмой превращают Чехову в настоящую звезду экрана, а псевдоним добавляет загадочности и интриги.
ВЛАД СТАШЕВСКИЙ
Изначально будущий артист мог бы представляться как Грончак (фамилия по отцу, — Прим. ред), однако музыкант взял фамилию матери — Твердохлебов. Для сценической карьеры Юрий Айзеншпис, продюсер артиста, предложил ему альтернативу в виде псевдонима Сташевский, аргументируя это не слишком привлекательным звучанием настоящей фамилии для публичных выступлений.
ЕГОР КРИД
Крид перевернул представление о том, какой должна быть поп-музыка, и сумел завоевать сердца не только российской, но и международной аудитории. Еще в 14 лет будущая звезда сама придумала себе псевдоним KreeD, в то время как настоящая фамилия исполнителя популярной композиции "Самая самая" — Булаткин.
АНДРЕЙ ГУБИН
Отметим, что певец не помнит Валерия Клементьева, своего биологического отца. Музыкант взял фамилию под влиянием приемного отца, второго супруга матери Андрея, который официально принял его и остальных детей в семью.
ПРОХОР ШАЛЯПИН
В шестом сезоне телепроекта "Фабрика звезд" один из молодых участников представился как потомок знаменитого русского артиста Федора Шаляпина, назвав себя его праправнуком. Однако после проведенного исследования выяснилось, что в списке потомков Шаляпина имя Прохор отсутствует. Как оказалось, настоящие имя и фамилия артиста — Андрей Захаренко. Стало известно, что артист решил использовать звучную фамилию и необычное имя для того, чтобы привлечь к себе внимание общественности. Прославившись, артист и в документах сменил данные на Прохор Андреевич Шаляпин.
Лолита Милявская
Лолита приняла фамилию Милявская в результате формального союза с Виталием Милявским, который был заключен для прописки певицы в столице. Совместная жизнь не сложилась, и через год они официально разошлись. Несмотря на развод, артистка не решилась возвращать девичью фамилию — Горелик.