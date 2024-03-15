"Это навсегда": Якубович признался, что дочь с особенностями

Телеведущий сделал признание на всю страну. Леонид Якубович заговорил о своей кровиночке в эфире федерального канала.

Легендарный усач начал свою карьеру в киноиндустрии, снимаясь в фильмах и телесериалах. Однако настоящую популярность ему принесла работа на телевидении. В 1991 году он стал ведущим программы "Поле чудес", которая стала одной из самых известных и любимых игровых передач в России. Леонид Якубович ведет капитал-шоу более тридцати лет.

При всей открытости к зрителю в процессе съемок Леонид Якубович нечасто говорит о семье. Харизматичный герой экрана привык держать за завесой тайны личную жизнь.

Однако известно, что его третьей супругой стала Марина Видо, с которой Леонид Якубович счастлив в браке более двадцати лет. В 1998 году супруга подарила ведущему шоу "Поле чудес" дочь, которую назвали Варвара.

В новом выпуске популярной передачи Леонид Якубович признался, что его дочь с особенностями. И они непременно вызывают восторг. Варвара Якубович активно увлекается верховой ездой. Оказалось, что наследница артиста не просто любит лошадей, а является кандидатом в мастера спорта. Освоив технику управления лошадьми, она добилась успеха в конном спорте.

Леонид Якубович убежден, что общение дочери с лошадьми сильно повлияло на нее. Телеведущий отметил, что общение с большим животным дало огромную доброту Варваре Якубович. Участница шоу "Поле чудес" поддержала артиста.

"Конник – это навсегда", – высказалась гостья студии Леонида Якубовича.

Ранее "Дни.ру" писали, что Леонид Якубович показал тщательно скрываемого красавца-сына.