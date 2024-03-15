Выпущенная из рехаба певица МакSим вывалила язык

Обнародована фотография певицы МакSим. Поклонники бьют тревогу.

Летом прошлого года исполнительница хита "Знаешь ли ты" сделала откровенное признание. Тогда артистка опубликовала на своей личной странице в социальной сети видео. В нем она рассказала, что находится в клинике и лечится от алкогольной зависимости. Постепенно МакSим смогла вернуться к прежней жизни, их рехаба ее выпустили.

Сейчас исполнительница хита "Не отдам" уже дает концерты, активно ведет социальные сети, ходит на светские мероприятия и проводит время с дочкой. Вероятно, решив развлечь интернет-пользователей, певица МакSим опубликовала фотографию, на которой вывалила язык и задорно прищурилась.

В своем микроблоге артистка поделилась новыми фотокарточками. На них МакSим стоит на крыше и позирует на фоне города. По всей видимости, звезда радуется наступление весны и солнцу за окном. Да так, что на одном из снимков вовсе высунула язык.

"Что за день сегодня!! Ну что за день!!!" – с восхищением написала под своими новыми фотографиями певица МакSим.

Фото: Telegram-канал / @marina_maksim

Стоит отметить, что артистка позирует в очень легкой одежде. На ней надета коричневая ветровка с объемными рукавами. От этого поклонники принялись бить тревогу.

"Поберегла бы себя. Еще снег лежит, а одета так легко...Это весьма рискованно для здоровья", – написала в комментариях под новыми фотокарточками звезды одна из поклонниц МакSим.

Ранее "Дни.ру" писали, что заявлено о жизни певицы MакSим после триумфального падения.