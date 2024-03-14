Поддержавшая Галкина* Орбакайте пошла наперекор законодательству России

Кристина Орбакайте удивила своих поклонников. Артистка дала рекомендации, которые вызывают много вопросов.

Совсем недавно Кристина Орбакайте выступила перед публикой Северной столицы с концертом. Петербуржцы тепло приняли артистку, о чем она успела упомянуть на своей странице в соцсети.

Однако старшая дочь Аллы Пугачевой использует свою страницу в соцсети и для другого. На этот раз, например, певица решила разметить рекомендацию сайта, который не единожды блокировал Роскомнадзор. Таким образом она пошла наперекор законодательству России. С какой целью и для чего она это сделала, остается загадкой. Скандальный интернет-ресурс уже несколько лет находится под пристальным вниманием надзорного органа. Но это не помешало знаменитости прорекламировать его своей многомиллионной аудитории.

Напомним, что годами ранее Кристина Орбакайте поддержала Максима Галкина*, который выступал против Андрея Малахова. В одном из изданий, принадлежащих телеведущему, была опубликована новость о том, что Алла Пугачева вместе с мужем строят особняк на Кипре. Галкин* вскоре стал отбиваться от этой новости, опровергая написанное. Комик назвал Малахова "главным телесплетником страны". Тогда его публикацию в адрес Андрея Малахова поддержали некоторые звезды российского шоу-бизнеса. Среди них оказалась и Кристина Орбакайте. "Прекрасно тебя понимаю!" – написала артистка.

* Максим Галкин в соответствии с законодательством РФ признан лицом, выполняющим функции иностранного агента.