Кончина Олега Табакова стала для его супруги сильным ударом. Они были счастливы в браке почти 23 года.



Они познакомились когда ей было всего 16 лет. Тогда будущая звезда только поступила в ГИТИС и даже не могла подумать, что ее мастер в будущем станет для нее супругом. После двенадцати лет отношений со своей студенткой Олег Табаков ушел от первой жены и сделал предложение молодой избраннице. Марина Зудина подарила ему двух наследников – сына Павла и дочь Марию.

Однако на 83 году жизни у Олега Табакова случился сердечный приступ. В результате Народный артист скончался. Для многих новость стала по-настоящему шокирующей. Более того, для Марины Зудиной кончина супруга стала сильным ударом.

Спустя пять лет, на 59 году жизни Марина Зудина воссоединилась с Олегом Табаковым на кладбище. В годовщину смерти артистка решила навестить могилу умершего супруга. В своем микроблоге она опубликовала видео с последнего визита. На видеозаписи видно памятник Олега Табакова, усыпанный цветами. По всей видимости, в этот день многие решили навестить артиста.

"Спасибо за память и любовь", – написала в своем микроблоге Марина Зудина.

Фото: соцсети / @marinazudina_official

Стоит отметить, что после смерти Олега Табакова она так и не встретила мужчину, который заполнил пустоту в ее сердце. Известно, что Марина Зудина занимается воспитанием двух детей. А справиться с несчастьем ей помогла работа.

Ранее "Дни.ру" писали, что убитая горем Зудина отправила послание Табакову у гроба Мирошниченко.