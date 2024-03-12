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Дождалась! Жена Петросяна показала дома части мертвого существа

Дождалась! Жена Петросяна показала дома части мертвого существа
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Супруга Евгения Петросяна поделилась публикацией. Татьяна Брухунова опубликовала снимок в своем микроблоге.

Звездная пара казалась счастливой на протяжении четырех лет брака. В супруги известный комик взял женщину моложе себя на 44 года. Однако даже такая большая разница в возрасте не стала помехой любви. Партнеры упорно занимались воспитанием наследника, которого Татьяна Брухунова и Евгений Петросян обрели в 2020 году.

Супруга юмориста активно развивает свои социальные сети. В своем микроблоге она часто общается с поклонниками и делится подробностями личной жизни. А 12 марта жена Евгения Петросяна отличилась оригинальностью.

Сначала звезда опубликовала снимки с прогулки, на которую она ходила вместе с сыном Ваганом. Затем уже дома звезда, не скрывая радости, показала мертвого. Возможно, несчастным созданием была курица. Куски потемневшей плоти пассия Евгения Петросяна распределила на тарелке вместе с жареной картошкой. Дождалась ужин!

Также в кадр с останками попала закуска – соленые корнишоны. Однако рацион звезды оценили далеко не все, ведь в XXI веке есть прекрасная альтернатива продуктам животного происхождения, из-за которых массово убивают ни в чем не повинных созданий. Многие известные личности являются вегетарианцами: Джаред Лето, Владимир Кузьмин, Николай Носков, Наталья Андрейченко, Ричард Гир, Сати Казанова, Ирена Понарошку, Лайма Вайкуле, Наталия Гулькина...

Стоит отметить, что Татьяна Брухунова занимается саморазвитием, хотя грехи человеческие ей не чужды. По всей видимости, жена Евгения Петросяна устроила себе ужин с мертвечиной, потому что пока не осознала вред поедания мяса. Животный белок легко заменяется растительным и гораздо лучше усваивается организмом.

Стоит отметить, что ряд своих публикаций Татьяна Брухунова закончила неоднозначно. Она опубликовала фотографию черного фона. Что именно супруга Евгения Петросяна хотела сказать этим кадром, остается только догадываться.

Ранее "Дни.ру" рассказали, ради чего Татьяна Брухунова бросила Евгения Петросяна.

12 марта 2024, 23:08
Евгений Петросян. Alexey Belkin/Business Online/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова: дешевый спектакль или настоящая любовь?

Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото сгенерировано при помощи искусственного интеллекта Midjourney
Фото: cоцсети / @petrosyanevgeny
Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / www.globallookpress.com

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