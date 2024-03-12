Лера Кудрявцева показала, как восстанавливается после серьезной травмы и операции на ногу

В феврале этого года телеведущая Лера Кудрявцева серьезно пострадала во время репетиции одного из шоу. Ей потребовалась скорая медицинская помощь.

Известная телеведущая Лера Кудрявцева в середине февраля сломала ногу. Эта неприятность произошла во время репетиции. По словам самой звезды телеканала НТВ, она всего лишь прыгнула, но, как оказалось после, крайне неудачно.





Лера Кудрявцева услышала громкий хруст в колене и в миг рухнула на пол. Прибывшие на место врачи диагностировали у телеведущей разрыв крестообразной связки, а также перелом мыщелки тазобедренного сустава. Медики были вынуждены доставить звезду в больницу.





22 февраля Лера Кудрявцева перенесла операцию. По ее словам, хирургическое вмешательство прошло успешно, однако боль после была настолько сильной, что телеведущая еле сдерживалась.









Сейчас звезда телеканала НТВ идет на поправку. На странице своего личного телеграм-блога она поделилась подробностями своего состояния. Лера Кудрявцева даже показала поклонникам, как восстанавливается после серьезной травмы и операции на ногу.





Теледива опубликовала кадры из процедурного кабинета. Звезда шоу "Секрет на миллион" запечатлела, как доктор разрабатывал ее ногу.





Телеграм-канал "Лера Кудрявцева"

В подписи к ролику Лера Кудрявцева сообщила, что отек практически спал, и она даже может слегка опираться на нее, но еще не всем своим весом. Телеведущая также в состоянии немного сгибать и разгибать конечность.

