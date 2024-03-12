Уборка за 30 минут: инструкция для ленивых / Как быстро навести порядок в квартире

Что делать, если наступил выходной, а времени на уборку нет? Наши советы помогут вам провести быстро эту рутинную работу.

Главное правило уборки – не отвлекаться на другие дела. Время, отведенное для наведения порядка, должно быть направлено только на решение поставленных задач – убрать пыль, разобрать хлам и устранить хаос в квартире после трудовой недели. Бывает, что некоторые тратят на уборку 5-10 часов – почти целый день! Мы предлагаем вам воспользоваться инструкцией, которая поможет провести уборку наиболее комфортным и приемлемым способом.

1. Соберите все, что разбросано по комнате в отдельную корзину. Ее содержимое можно будет разобрать тогда, когда у вас появится свободное время. А пока поставьте ее в укромное место, где она не будет вам мешать заниматься уборкой.

2. Вытряхните покрывала, пледы, подушки.

3. Соберите все, что нужно постирать, и отправьте это в стиральную машину.

4. Вытрите пыль сухой тряпкой с мебели, полок, видимых поверхностей и техники. Для мебели можно использовать специальное средство.

5. Пропылесосьте ковры и полы. Особенно уделите внимание труднодоступным местам. Для этого можно использовать насадки меньшего размера.

6. Используя влажную тряпку, протрите подоконники, батареи.

7. Протрите со специальным средством зеркала. Чтобы они блестели, подойдет использование мягких бумажных полотенец.

8. Полейте цветы и протрите влажной тряпкой листы растений.

9. Уберите в санузле и ванной с помощью специальных средств.

10. Вымойте полы.

11. Используйте освежитель, чтобы наполнить квартиру приятным ароматом.

12. Проветрите помещение наиболее комфортным и приемлемым способом в течение 5-10 минут.