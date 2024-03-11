27-летняя дочь Иосифа Пригожина откровенно рассказала о перенесенной пластической операции.

Даная, дочь Иосифа Пригожина, приняла решение сделать абдоминопластику в конце предыдущего года. Мотивация к пластической операции обусловлена изменением фигуры после беременности и рождения сына. В попытке вернуть прежние формы Даная начала заниматься физическими упражнениями и придерживаться диетического питания, но эти меры не принесли желаемого результата, в следствие чего девушка легла под нож.

Дочь Иосифа Пригожина объяснила свое решение сделать операцию с переносом пупка за миллион рублей. По словам Данаи, проведенная процедура оказалась комплексной и включала не только абдоминопластику для коррекции живота, но и липосакцию для скульптурирования талии. В ходе операции были выполнены ушивание диастаза и перенос пупка, что позволило улучшить общий контур тела. Операция заняла пять часов. Даная назвала свой поступок необходимостью, подчеркивая, что альтернативные методы оказались неэффективными для достижения желаемых изменений в своей фигуре.

В период беременности и последующего грудного вскармливания Даная набрала лишний вес. Ситуация усугубилась развитием диастаза, что стало решающим фактором для решения подвергнуться хирургическому вмешательству. Операция поспособствовала потере 30 кг, что существенно преобразило внешний вид дочери Иосифа Пригожина.

Даная удовлетворена полученными результатами и намерена продолжать работу над своей фигурой. На телешоу "Звезды сошлись" на НТВ дочь Иосифа Пригожина подчеркнула, что не испытывает желания стремиться к излишней худобе.