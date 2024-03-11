Бывшая возлюбленная Тимати долгое время страдала от анорексии и булимии. Алена Шишкова сделала откровенное заявление.

Союз звездной пары распался почти десять лет назад. Однако споры вокруг их отношений не утихают до сих пор. Для общественности так и осталось загадкой, почему экс-возлюбленные расстались. А на днях борющаяся с анорексией Алена Шишкова призналась, что худела ради Тимати.

Популярная модель призналась в прошлом году, что боролась с анорексией и булимией несколько лет. Более того, одной из причин расстройства пищевого поведения звезды стало желание угодить экс-возлюбленному. Алена Шишкова в недавнем интервью вспомнила историю, которая произошла в отношениях с Тимати.

После того, как Алена Шишкова подарила ребенка Тимати, она немного поправилась. Однажды она заметила, как ее экс-возлюбленный засмотрелся на худую девушку в лосинах. Тогда модель приняла решение сбросить несколько килограмм. Она начала правильно питаться.

Также модель отметила, что в 23 года она начала прибегать к экстремальному похудению. Она специально вызывала рвоту, когда в ее организм попадало что-то "лишнее". Однако из-за этого метода у нее появилась слабость, а также начались судороги и частые обмороки.

Ранее "Дни.ру" писали, что экс-подруга Тимати Алена Шишкова поделилась шокирующими подробностями борьбы с зависимостью.