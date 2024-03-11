ВОТ ЭТО РАЗМЕРЫ! Неочевидные тайны человеческого тела ПОРАЖАЮТ // СМОТРИТЕ САМИ

Много ли интересных фактов вы знаете о своем теле? Уверены, что кое о чем вы даже не догадывались. А вот наши предки этим во всю пользовались. Хотите знать, о чем речь?

Вершок, перст, пядь или сантиметры, миллиметры и метры? Думаем, что вам гораздо ближе именно современная метрическая система. Однако закрепилась она в нашей стране не так уж и давно.

Еще в начале 20 века наши предки использовали старорусские меры длины. Их легко можно было вычислить с помощью неочевидных тайн человеческого тела. Иными словами – по пальцам. Рассказываем, как перевести старинные меры длины в современные.

1. Перст

Слышали выражение "один, как перст"? Так вот, чтобы вычислить этот самый один перст, необходимо поднять вверх указательный и средний пальцы. Ширина двух этих пальцев будет равна одному персту. Это приблизительно 20 мм .

Фото: Freepik.com

2. Вершок

"От горшка три вершка" – это сколько? Давайте проверим. Один вершок равен длине основной фаланги указательного пальца. Обычно это около 44-45 мм .

3. Пядь

Ответите ли вы на вопрос, почему пядей 7 и зачем они во лбу? Рассказываем. Раньше такими словами называли крайне умного человека. Считалось, что способности напрямую зависели от высоты лба. Одна пядь была равна расстоянию между кончиком большого пальца и мизинца. Это примерно 20 см . Выражение, разумеется, являлось гиперболой, но суть такова.

Фото: Freepik.com

4. Аршин

Аршин – одна из главных старорусских мер длины. По-любому, в школе вы учили стихотворение Тютчева, где он писал, что "умом Россию не понять, аршином общим не измерить". Так вот, аршин сам по себе измеряется довольно просто. Его длина равна расстоянию от кончиков пальцев одной руки до плечевого сгиба. Обычно это примерно 70-72 см .

Таким образом, мы выяснили, что все-таки вам ближе: вершок, перст, пядь или сантиметры, миллиметры и метры. Надеемся, для кого-то эта информация оказалась полезной.