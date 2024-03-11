Кожа век помолодеет! / Три эффективных упражнения на 5 минут в день / Я полюбила свое отражение!

Если делать эти простые упражнения, то уже через месяц увидите изменения. Девочки, советую!

Говорят, что глаза – это зеркало души. Тогда веки – это его огранка. Когда мы общаемся с кем-то, возраст выдает еще и мимика! Нависшее веко не всегда в этом случае выглядит эстетично. Но есть упражнения, которые очень здорово помогают улучшить состояние кожи век. Выполняйте зарядку по 5 минут в день в течение месяца и убедитесь сами!





Упражнение № 1 — крылья бабочки





Быстро моргайте 20 секунд, глядя вперед. Затем те же 20 секунд неподвижно смотрите в том же направлении. Упражнение повторяйте 3 раза.







Упражнение № 2 — в гармонии с планетой





Глаза закрыты. Глазные яблоки вращайте по кругу влево, потом вверх, затем вправо, а также вниз (4 раза). На 2 этапе повторите схему в обратном направлении тоже 4 раза.





Упражнение № 3 — необычный релакс







С закрытыми глазами подвигайте глазным яблоком вверх и вниз 10 раз. Повторите в 3 этапа.





По утрам также рекомендую компрессы. Состав для них получается сам собой. Оставшиеся в заварочном чайнике травинки черного чая накладываю под нижнее веко. Так незначительные морщинки постепенно разгладятся.



