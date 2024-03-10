Как выглядела Светлана Моргунова перед смертью: последние фото

Не стало Светланы Моргуновой – легендарного диктора советского телевидения. В последние годы она была затворницей...

Светлана Моргунова после смерти сына стала вести почти монашеский образ жизни. Звезда перенесла инсульт, а позднее столкнулась с деменцией, из-за чего перестала выходить из дома.

Она появлялась на похоронах Иосифа Кобзона в сентябре 2018 года и потом приходила в студию программу "Пусть говорят" на Первом канале, где обсуждали ее проблемы с алкоголем. В то время и были сделаны ее последние прижизненные снимки.

"Светлана Михайловна в последние годы жила обычный очень взрослый человек, – рассказал "Дни.ру" диктор Владимир Березин. – Это была уже не та легендарная и с иголочки одетая Светлана Моргунова, которую мы все помним и любим, конечно. Она не ходила по квартире с прической, в парике, с безупречным макияжем, в красивой одежде. Впрочем, сама всегда хотела пожить обычной простой жизнью, как ее мама, которая сидела дома и смотрела все передачи. И однажды она мне так и сказала: "Ну все! Все! Все закончилось!"

Предположительно, похоронят легендарного диктора на Троекуровском кладбище столице, рядом с могилой ее сына Максима Моргунова, который умер от ковида в 2020-м...