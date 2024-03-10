Сын забрал: диктор Светлана Моргунова умерла после дня рождения

На 85 году жизни не стало Светланы Моргуновой. Подробности выяснил корреспондент "Дни.ру".

Она украшала собой "Утреннюю почту" и "Голубой огонек". И была эталоном женственности и вкуса. Но в последние годы отошла от публичной жизни и вела почти затворническую жизнь. Обычную жизнь пенсионера.

Четыре года назад Светлана Моргунова пережила страшный удар – от коронавируса внезано умер ее единственный сын Максим, который работал в музее "Коломенское". Ему было всего 52 года. Телеведущая так и не смогла тогда оправиться от потрясения. Как говорили коллеги, она стала выпивать от горя и одиночества... "Наверное, мне пора уходить… Максим же меня там ждет..." – часто повторяла она.

И вот теперь сын забрал знаменитую мать – Моргунова 6 марта отметила 84-й день рождения, а уже 10 марта ее не стало.

Сообщается, что около 14 часов в воскресенье диктор внезапно почувствовала себя плохо и потеряла сознание. К ней сразу же вызвали "Скорую", однако спасти ведущую не удалось...

"Она умерла дома. Нет, не болела. Сердце остановилось", – сообщила прессе помощница зведы экрана.

По предварительным данным, организацией прощания будет заниматься невестка Моргуновой. А похоронят ее рядом с сыном на Троекуровском кладбище столицы.