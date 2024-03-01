Прорыв в науке! Вот что смог сделать человек с чипом в мозге! Невероятные результаты!

IT-эксперт Алексей Ермаков прокомментировал успехи пациента с микрочипом в мозгу от американской нейротехнологической компании Neuralink, основанной Илоном Маском.

Недавно стало известно, что смог сделать человек с чипом в мозге. Сообщается, что пациент научился управлять компьютерной мышью силой мысли. Вот это прорыв в науке! Фирма Neuralink под руководством Илона Маска активно разрабатывает технологию, которая позволит пациенту осуществлять клики мышью, не прибегая к физическому взаимодействию.



Алексей Ермаков, специалист по информационным технологиям из университета "Синергия", подчеркнул актуальность и значимость нейротехнологий. Эксперт упомянул недавнее заявление Илона Маска о невероятных результатах компании Neuralink.

Собеседник утверждает, что нейроинтерфейсы обладают потенциалом улучшать жизнь людей, страдающих от неврологических заболеваний, включая эпилепсию, травмы спинного мозга и боковой амиотрофический склероз. IT-специалист заявляет, что система Илона Маска предоставляет возможность для слияния человеческого интеллекта с компьютерными технологиями.

Эксперт также прокомментировал ситуацию всеобщей озабоченности по поводу защиты личных данных и физической безопасности пациента. Согласно заявлению Ермакова, идея того, что чип может стать мишенью для хакеров, больше напоминает фантазию из мира киберпанка, нежели реальную угрозу. IT-специалист утверждает, что даже проникнуть в компьютерную систему значительно легче, чем атаковать микрочип.

Алексей уверяет, что поводов для беспокойства нет. Да и сам Илон Маск заверил общественность, что пациент после операции полностью оправился, и нет никаких побочных последствий, о которых было бы известно компании.