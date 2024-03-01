Десерт на скорую руку – тингинис. Готовим сладкую колбасу по рецепту из советской книги / Хозяйкам на заметку!

Тингинис – шоколадная колбаса родом из стран Балтии. В переводе с литовского языка это замысловатое словечко означает "лентяй". Оно и понятно, ведь для приготовления данного лакомства не нужно прикладывать много усилий. Кстати, посуду мыть тоже не придется.
Редакция "Дни.ру" нашла в кулинарной книге времен СССР простой рецепт этого угощения к чаю. Делимся им и с вами. Скорее сохраняйте себе!
Шоколадная колбаса тингинис готовится из следующих ингридиентов:
500 г. песочного печенья
380 г. сгущенного молока
180 г. мягкого сливочного масла (чем жирнее, тем лучше)
30 г. порошка какао
Шоколадная колбаса тингинис – простой способ приготовления:
1. Поместите песочное печенье в одноразовый полиэтиленовый пакет. Возьмите скалку и аккуратно его раскрошите. У вас должны получиться мелкие крошки размером не более 5 мм.
2. В полученную массу добавьте размягченное сливочное масло. Хорошо все перемешайте прямо в пакете. Далее добавьте к содержимому порошок какао и сгущенное молоко. Снова перемешайте.
3. Из получившегося теста сформируйте колбаски. Оберните каждую из них пищевой пленкой. Уберите десерт на ночь в холодильник или до полного застывания в морозилку.
Шоколадная колбаса тингинис готова. Приятного вам чаепития!