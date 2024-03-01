ВКУСНЫЙ ТЕСТ по советским фильмам! Вставьте слово в цитату про еду

Новый тест от "Дни.ру" посвящен цитатам про еду из советских фильмов. Только истинные знатоки кино справятся на 10 из 10!

Крылатое выражение из фильма "Ирония судьбы" про "заливную рыбу" знает, пожалуй вся страна. Однако цитаты про еду встречаются во многих советских кинолентах. Как думаете, сможете вспомнить все?

Мы подготовили для вас ВКУСНЫЙ ТЕСТ с цитатами из советских фильмов. Каждая фраза посвящена еде, но в них пропущены слова. Необходимо выбрать правильное и восстановить предложение. Угадывать сами картины не обязательно, но только истинные знатоки кино справятся на 10 из 10!

Если вы любите советские фильмы, то предлагаем угадать, в какой картине звучит та или иная известная песня. "Дни.ру" подобрали семь композиций для фанатов кино.