В доме Натальи Штурм вспыхнул пожар: певица спасла соседей

Наталья Штурм эвакуировалась из горящей многоэтажки на улице Черняховского и попутно разбудила соседей.

Знаменитая российская певица Наталья Штурм чуть не стала жертвой огненной стихии. В ее дома на улице Черняховского вспыхнул пожар, однако звезда далеко не сразу это поняла...

Исполнительница хита "Школьный роман" сидела в квартире и читала новости. В какой-то момент она увидела сообщение про пожар, как сама выразилась, на улице Ч... В этот момент в доме отключился интернет.

Наталья Штурм побежала к окну, открыла его, чтобы осмотреться, но в квартиру повалил дым. Певице пришлось экстренно накидывать теплую одежду, брать само ценное и убегать на улицу.

Звезда не только сама спаслась, но и спасла соседей. Чрезвычайное происшествие произошло ночью, поэтому многие спали. Однако Наталья Штурм сообразила пробежаться вниз по лестнице и постучать в двери по пути.

"Побежала по подъезду и кричала: "Пожар! Пожар! Выходите все на улицу!" Из других подъездов тоже все так организованно делали", – отметила Наталья Штурм.

По данным телеграм-канала SHOT, жильцы многоэтажки временно разместились в ближайшем торговом центре. Желающие смог получить номера в социальной гостинице. На данный момент возгорание полностью ликвидировано. Соседней Натальи Штурм на инвалидных колясках эвакуировали спасатели.