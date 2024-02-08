Домнина довела россиян до слез обращением к Костомарову в особый день

8 февраля 2024 года Роману Костомарову исполнилось 47 лет. Оксана Домнина трогательно обратилась к супругу в день рождения.



2023 год оказался испытанием для пары Романа Костомарова и Оксаны Домниной: знаменитый фигурист пережил серьезное заболевание. Потребовалась ампутация стоп и кистей. Медицинские специалисты были осторожны в прогнозах, а некоторые и вовсе предлагали приготовиться к худшему. Несмотря на это, Роман продемонстрировал невероятную стойкость и силу воли: олимпийский чемпион смог вернуться к повседневной жизни.

На протяжении всего периода реабилитации неизменной опорой и поддержкой для него было присутствие Оксаны Домниной. Бесконечная вера в благоприятный исход сражения с недугом стала ключевым фактором, позволившим ему бороться за свою жизнь.

И вот, 8 февраля 2024 года фигурист отмечает свой день рождения впервые после тяжелой болезни. Оксана Домнина с теплотой обратилась к своему супругу Роману Костомарову, выразив глубокое восхищение и сильную любовь. В этот раз праздник проходит среди любящей семьи и друзей, в отличие от прошлого года, когда он встретил 46-летие в реанимационном отделении. Домнина в своем личном обращении, приуроченном к этому особому дню, подчеркнула начало нового этапа в жизни Костомарова.

Оксана поделилась своими эмоциями в социальных сетях, отметив, что когда сталкивается с трудностями, она по-прежнему чувствует поддержку и присутствие своего партнера. Ее слова были полны любви к семье и жизни, подчеркивая благодарность за каждый прожитый момент вместе:

"Я счастлива любить тебя, любить наших детей, любить жизнь", – написала Оксана Домнина в своем личном блоге.

Фигуристка довела россиян до слез обращением к Роману Костомарову. Многие признались, что не могут сдержать эмоций при виде безграничной любви.



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