Эти НЕЖНЕЙШИЕ треугольники из сыра просто объедение! Домашние выстроятся в очередь за добавкой / Простой рецепт

Любители сыра, ликуйте. Делимся простым рецептом, как приготовить нежнейшие треугольники из двух видов этого продукта. Справится любой!

Треугольники из сыра хороши тем, что их можно подавать к столу не только в те дни, когда захотелось вкусненького. Простая закуска вполне может удивить даже гостей вашего дома. Способ приготовления максимально прост. Скорее записывайте рецепт этого ароматного лакомства. Ну просто пальчики оближешь!

Чтобы приготовить треугольники из сыра, вам понадобится:

100 гр. сыра (твердых сортов)

100 гр. брынзы

Любимая зелень (например, петрушка и укроп)

100 мл. молока

1 яйцо

1 ч. л. пищевой соды

0,5 ч. л. соли

250 г. пшеничной муки

Растительное масло (для жарки)

Фото: Freepik.com

Треугольники из сыра – процесс приготовления:

1. Натрите твердый сыр на крупной терке и добавьте к нему все ингредиенты, кроме муки и растительного масла. Хорошенько все перемешайте.

2. Далее добавьте к содержимому пшеничную муку. Замесите тесто. Поместите его под пленку и оставьте "отдыхать" примерно на 10 минут.

3. Раскатайте тесто в большой прямоугольник толщиной около 0,7 см. Разрежьте его на квадраты размером 7-8 см. После каждый из квадратов порежьте по диагонали (должны получиться треугольники).

4. На раскаленную сковороду вылейте растительное масло. Жарьте треугольники из сыра на умеренном огне по 2 минуты с каждой стороны.

Фото: Freepik.com

Подавать к столу треугольники из сыра можно с любимым соусом. Приятного аппетита!