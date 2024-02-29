Эти простые советы помогут избавиться от беспокойства / Советы для снятия тревожности от Джона Кехо

Эти рекомендации помогут вам сохранить внутреннюю гармонию и избежать стрессового состояния.

Известный канадский писатель, тренер в области личностного роста Джон Кехо поделился простыми советами для снятия тревожности. Как избавиться от беспокойства, он рассказал в ролике на своем русскоязычном канале на "Ютубе".



По словам тренера, современный мир предъявляет много требований к человеку. Общество и культура создают такое представление о счастливой жизни, которое не всегда соответствует истинным потребностям души. И дело не в количестве заработанных денег или в том, какую одежду мы носим.

Однако все эти "требования" формируют у современного человека беспокойство. Ведь он изо всех сил стремится "соответствовать" некому недостижимому идеалу. А надо ли?

Джон Кехо рекомендует осознать каждому, что вам никогда не удастся во всем разобраться. В жизни всегда будет фактор неопределенности, отмечает писатель. Это и есть жизнь. И найти ответы на абсолютно все вопросы просто нереально.

Двигаться наугад и позволить себе делать ошибки – это важно. Ведь такой подход освободит вас от лишнего напряжения и позволит действовать совершенно свободно.

Жизнь неидеальна. Это можно сказать и о каждом из нас. Несомненным фактором внутреннего благополучия является доверие к жизни, по мнению автора.

Тревожность возникает, когда вы теряете вкус к жизни, как отмечает Джон Кехо. Попробуйте начать получать удовольствие каждый день через общение, природу, созерцание прекрасного. И тогда ваша внутренняя красота тоже расцветет внутри вас.

Не откладывайте жизнь. Тренер советует делать все, что вы считаете нужным. Другого времени для того, чтобы сказать доброе слово или в чем-то признаться, не будет.