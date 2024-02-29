Вот что на самом деле связывает Шаляпина и Волочкову! Певец ответил на вопрос о романе с балериной / Правда, как она есть

Певец и финалист "Фабрики звезд-6" Прохор Шаляпин часто становится гостем различных ток-шоу. Кроме того, артист любит общаться с журналистами и не боится говорить о своей личной жизни.

40-летний певец Прохор Шаляпин недавно стал участником нового телевизионного проекта телеканала ТНТ "Это нормально?". Гости ток-шоу активно обсуждают различные острые темы и порой даже спорят друг с другом. Главная цель проекта – понять, что делать нормально, а что – нет.

Исполнитель хита "Веселись, народ!" в недавней беседе с представителями прессы поделился своим мнением насчет нового проекта, а также пояснил, что его на самом деле связывает со скандально известной персоной шоу-бизнеса Анастасией Волочковой. Певец ответил на вопрос о романе с балериной.

Интересно, что в последнее время в прессе все чаще стали писать про романтические отношения звезд. Поговаривают, что Прохор Шаляпин и Анастасия Волочкова являются влюбленной друг в друга парой. Однако сам артист эту информацию опровергает.

Певец честно признается, что с балериной его связывает исключительно дружба. Прохор Шаляпин называет звезду балета очень добрым, искренним и ранимым человеком. Финалист "Фабрики звезд-6" гордится дружбой с такой талантливой артисткой и отмечает, что многому у нее учится.

"Искренне любим друг друга и всегда готовы прийти на помощь", – сообщил Прохор Шаляпин.

Ранее "Дни.ру" писали, что в последнем выпуске шоу "Это нормально?" разразился настоящий скандал. Популярный певец Шура покинул студию после словесной перепалки со зрителем.