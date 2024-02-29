Берешь – и любишь: лайфхак от Л. Н. Толстого из 20 века / Мф. ст 36-40 / 1910 г Марта 26-27

Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой, чьи произведения дотягиваются до нас через века, оставил читателям не только литературное наследие, но и ценные уроки. Среди них – "амурные" советы.



В своем обращении к Л. Н. Толстому, женщина, обозначившая себя инициалами "М.И." из Почепа в Черниговской губернии, делится своим опытом безвозмездного служения другим, что привело ее к глубокому разочарованию и осознанию тщеты прожитой жизни. Женщина искала утешения и поддержки у великого писателя.



Л. Н. Толстой ответил "неизвестной" 26-27 марта 1910 года, что истинная любовь раскрывает свое настоящее благословение только тогда, когда человек не ищет в ней личной выгоды или удовольствий. Это чувство, требующее изучения и понимания, не приходит просто так, его нужно заслужить. Важнейшим аспектом его освоения является обретение способности любить божественное совершенство, как учил Христос (Мф. ст. 36—40), указывая на путь к высшему благу через любовь к Богу.

Этот простой, но в то же время глубокий принцип помогает каждому искренне полюбить мир, окружающую действительность и себя самого. Может, стоит применить лайфхак от Л. Н. Толстого из 20 века в повседневной жизни?

И тогда нам откроются новые возможности для саморазвития и самопознания. Берем на гениальный совет просветителя: просто берешь — и любишь! И, быть может, мы сможем оставить свой след в истории, подобно величайшему русскому писателю.